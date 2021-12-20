С начала суток войска РФ трижды нарушали режим тишины: обстреливали наши позиции из гранатометов и сбрасывали ВОГ-17 с беспилотника, - штаб ООС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Читайте также: Украине реально грозит вторжение российских войск, - Турчинов

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмы. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки российские оккупанты 8 раз нарушили режим перемирия, ранен один украинский воин, - штаб ООС