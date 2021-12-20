НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в понедельник, 20 декабря, сообщили о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн экс-директору ГП "Оператор рынка", который сегодня является внештатным советником министра энергетики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-службу САП.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время указанному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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