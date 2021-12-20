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Решение ОАСК не является окончательным, конкурс на должность руководителя САП должен состояться вовремя, - ОП

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Решение ОАСК не является окончательным, конкурс на должность руководителя САП должен состояться вовремя, - ОП
Решение Окружного административного суда Киева о порядке проведения конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, конкурс закончится в срок.

Об этом говорится в комментарии Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечаем, что это решение суда не является окончательным и оно будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы относительно такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый – завершающий – этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия", - подчеркнули в ОП.

Зеленский и Офис президента максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив достойного кандидата на должность руководителя САП.

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"Для этого комиссия имеет все необходимые возможности. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, ОАСК на заседании 20 декабря принял решение об отмене Порядка работы конкурсной комиссии и проведении конкурса на занимание административных должностей в САП.

Финальные собеседования кандидатов на должность руководителя САП запланированы на 21 декабря 2021, после чего конкурсная комиссия должна определиться с победителем. На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

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Топ комментарии

  • Виктор Ле
    Зелена пліснява губить країну. Треба виходити і чистити...засобами.
  • Иван Иван 31509c93
    ответы на все эти вопросы известны уже два с половиной года
  • Иван Иван 31509c93
    дурачки за 700 лямов взяли на себя обязательство до конца года его таки выбрать. но очередного рашкованца туда всучить не выходит, вот и петляют. петлять до конца, пока не поймают за руку, это первое правило любого быдлована
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