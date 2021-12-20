Последний вечер в жизни Поляков провел с одним из двух братьев, против которых ввели санкции как против уголовных авторитетов

Информация об этих братьях была внесена в список с ошибками, и санкции в отношении них так и не вступили в действие. Эта ошибка может быть не случайной.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп Александра Устинова, член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и член ВСК по изучению обстоятельств смерти народного депутата Антона Полякова.

"Мы видели несколько противоречивых заявлений Национальной полиции о том, что он якобы был пьян, потом – что употреблял метадон. Я посмотрела, что в его организме было до 1 промилле алкоголя. Это даже не средней тяжести, это легкое алкогольное опьянение, в некоторых штатах США в таком состоянии (0,8 промилле) разрешено садиться за руль", – рассказала Устинова.

"Что касается метадона, ни один сознательный человек не будет его употреблять вместе с алкоголем. Потому что этот наркотик вызывает сонливость. Его обычно используют в заместительной терапии люди, которые хотят завязать с наркотиками", - добавила она.

По словам Устиновой, согласно материалам СМИ, последний вечер своей жизни Поляков провел "в компании нескольких мужчин, один из которых, как и его брат, находится под санкциями СНБО, по списку воров в законе и уголовных авторитетов". При этом в санкционный список фамилии этих людей были внесены неправильно.

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"Когда формировался список воров в законе и криминальных авторитетов, там сначала были эти два брата. Затем вместо них двоих создали одного фантома. То есть взяли имя одного брата, а дату рождения другого. Соответственно, ни под какие санкции они не попали. Так просто такие ошибки в Национальной полиции не совершают", - утверждает нардеп.

Она также добавила, что один из этих братьев был помощником Антона Полякова, а другой – нардепа Анны Скороход, с которой Поляков находился в близких отношениях.

Скороход сейчас возглавляет ВСК Верховной Рады. На вопрос о возможном конфликте интересов Устинова ответила так: "Если вы говорите о конфликте интересов, то его может определить исключительно НАПК. Их вывода о наличии конфликта интересов нет, соответственно она может возглавлять комиссию".

Полный текст интервью с Александрой Устиновой читайте здесь.