"Омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных, - глава ВОЗ Гебреесус
Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее штамма "дельта", - цитируют западные СМИ главу ВОЗ. Он добавил, что "вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди с большей вероятностью (чем с предыдущими штаммами - Ред.) могут заразиться новым штаммом".
Также Гебреес призвал Китай активнее делиться информацией, связанной с коронавирусом. По его словам, необходимо продолжать исследование заболевания до тех пор, пока не будет установлено его происхождение.
"Омикрон" был обнаружен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали учёные за период пандемии, и содержат большое количество мутаций.