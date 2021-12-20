"Омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных, - глава ВОЗ Гебреесус

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон", как и предполагалось, распространяется значительно быстрее, чем штамм "дельта", а также представляет большую угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее штамма "дельта", - цитируют западные СМИ главу ВОЗ. Он добавил, что "вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди с большей вероятностью (чем с предыдущими штаммами - Ред.) могут заразиться новым штаммом".

Также Гебреес призвал Китай активнее делиться информацией, связанной с коронавирусом. По его словам, необходимо продолжать исследование заболевания до тех пор, пока не будет установлено его происхождение.

"Омикрон" был обнаружен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали учёные за период пандемии, и содержат большое количество мутаций.

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