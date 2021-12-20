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"Омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных, - глава ВОЗ Гебреесус

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"Омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных, - глава ВОЗ Гебреесус
Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон", как и предполагалось, распространяется значительно быстрее, чем штамм "дельта", а также представляет большую угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.

Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Теперь у нас есть убедительные доказательства того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее штамма "дельта", - цитируют западные СМИ главу ВОЗ. Он добавил, что "вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди с большей вероятностью (чем с предыдущими штаммами - Ред.) могут заразиться новым штаммом".

Также Гебреес призвал Китай активнее делиться информацией, связанной с коронавирусом. По его словам, необходимо продолжать исследование заболевания до тех пор, пока не будет установлено его происхождение.

"Омикрон" был обнаружен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, поскольку распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые обнаруживали учёные за период пандемии, и содержат большое количество мутаций.

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Топ комментарии

  • Eight Wonder 56eae116
    Получается, вся эта история с вакцинацией афера столетия, фарм.компании бабки нагребли и усе?
  • Неспящий в_ночи
    Опа! И что теперь делать вакцинированым?! В чем их преимущества перед антиваксерами?! Хоть виртуальную тысячу назад не отберут?
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Вакцинированным нельзя опускать руки и бездействовать. Напротив, теперь, когда стало ясно, что их развели, нужно пройти снова полный курс вакцинации. И хоть вакцина абсолютно не защищает от короновируса, вакцина - это надёжная защита от короновируса. Индус Гибрейсус не обманывает.
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