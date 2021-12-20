В "Дії" можно сгенерировать три новых типа COVID-сертификатов

С сегодняшнего дня на портале "Дії" можно сгенерировать три новых типа COVID-сертификатов: на основании результата ПЦР-теста, о выздоровлении и детский.

Об этом сообщили в Минцифре, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в министерстве, чтобы сгенерировать сертификат, не требуется электронной подписи и подтверждения личности с помощью Photo ID. Теперь достаточно согласия пользователя.

Чтобы сгенерировать сертификат, нужно:

Авторизоваться на портале "Дія": https://diia.gov.ua/.

Выбрать раздел "Услуги" - "Здоровье" и требуемый тип сертификата: "COVID-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте" или "Сертификат о выздоровлении от COVID-19"

Дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в "Дію".

"Детям от 12 лет, получившим хотя бы одну дозу вакцины, родители могут сгенерировать COVID-сертификат в разделе "Здоровье" - "COVID-сертификат о вакцинации"", - сообщают в Минцифре.

С 14 лет подростки могут самостоятельно авторизироваться на портале через BankID, если у них уже есть банковская карта. При отсутствии у ребенка паспорта сделать это могут родители.

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Будет действовать COVID-сертификат на основании ПЦР-теста в течение 72 часов с момента сдачи анализа.

COVID-сертификат об излечении можно получить не ранее пятнадцатого дня после подтверждения врачом диагноза COVID-19 и внесения данных в Электронную систему здравоохранения (ЭСЗ). Такой COVID-сертификат будет действовать 105 дней со дня установления диагноза.

"COVID-сертификат в "Дії" является одним из самых популярных документов среди украинцев: на сегодняшний день сгенерировано 12,8 млн сертификатов. Количество COVID-сертификатов ежедневно растет", - отмечают в Минцифре.

Всю необходимую информацию о видах COVID-сертификатов, инструкциях и необходимых условиях для генерирования можно найти здесь.