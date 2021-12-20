Обвинение по делу MH17: подсудимые хотели сбить украинский военный самолет

В Нидерландах на суде по делу МН17 сторона обвинения 20 декабря начала выступление, по сути дела, и будет представлять свои аргументы в течение трех дней. 22 декабря прокуратура должна сообщить суду, какого наказания требует для четырех обвиняемых в причастности к катастрофе "Боинга".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Следствие вновь представляет доказательства того, что "Боинг" был сбит с контролируемой боевиками территории установкой "Бук", которая раньше была доставлена ​​из России и принадлежала российским военным. Кроме свидетельств, среди доказательств – аудиозаписи, телефонные переговоры обвиняемых, протоколы исследований обломков "Боинга", фото- и видеосвидетельства.

Кто именно приказал стрелять и непосредственно стрелял, пока не установлено. По словам обвинителя, подсудимые Гиркин, Дубинский, Пулатов и Харченко "сами не нажали кнопку, но пригласили, получили и применили "Бук" в своих военных целях и при этом сбили MH17".

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Как заявила сторона обвинения, она исходит из того, что обвиняемые, очевидно, намеревались сбить украинский военный самолет, а не пассажирский "Боинг". Это не изменяет сути обвинений, в частности, в умышленном убийстве 298 человек, находившихся на борту "Боинга". Обвинение подчеркивает, что подсудимые не участвовали в международном конфликте как военнослужащие и не соблюдали законы ведения войны, поэтому к ним нельзя относиться как к легитимным участникам военных действий (комбатантам).

Сторона обвинения также обвинила Россию в ведении дезинформационной кампании и сообщила, что свидетелей пришлось скрыть из-за опасений за их безопасность, связанные, в частности, с деятельностью российских спецслужб. Отмечено, что Россия недостаточно сотрудничала со следствием и судом. Однако к материалам дела приобщены ответы российских властей на запросы, показания производителей вооружения и свидетелей, в том числе не совпадающие с выводами следствия.

После выступления прокурора суд, как ожидается, объявит перерыв до марта 2022, когда будет выступать защита подсудимого Олега Пулатова, единственного, кого в суде защищают адвокаты. После этого состоятся прения. По предварительным данным, суд в зависимости от того, затянутся ли они, сможет объявить вердикт 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года. Начался судебный процесс в марте 2020 года.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" завершился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.