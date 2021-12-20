Еврокомиссия разрешила использовать в ЕС вакцину Novavax против COVID-19

Еврокомиссия разрешила вакцину против COVID-19 американской компании Novavax для экстренного использования в странах ЕС. Разрешение касается прививок людям в возрасте от 18 лет. Таким образом препарат производства Novavax стал пятой вакциной против COVID-19, допущенной к использованию в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Решению Еврокомиссии предшествовала рекомендация Европейского агентства по лекарственным средствам (ЭМА). "После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека консенсусом пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества ЕС", - говорится в сообщении регулятора.

В сообщении также сказано, что эффективность вакцины Novavax составляет около 90 процентов против вариантов коронавируса альфа и бета. Данных по предотвращению инфицирования другими вариантами, включая омикроном, пока недостаточно, отмечает EMA.

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В Novavax уже заявили, что начнут поставлять вакцину в 27 стран-членов ЕС в январе.

Технология производства препарата Novavax отличается от других одобренных вакцин от коронавируса. В ее основе – частицы спайк-протеинов с поверхности коронавируса, воспроизведенные в лаборатории. Иммунная система вакцинированного таким препаратом выстраивает защитный ответ, вступив в контакт с протеином. Ожидается, что препарат сможет помочь обеспечить вакцинами прежде всего бедные страны, ведь для его хранения не нужны сверхнизкие температуры, в которых требуется, например, транспортировка распространенных на Западе мРНК-вакцин. Впрочем, пока неизвестно, сколько вакцины компания сможет поставить в разные страны и когда.

В преддверии использования Novavax одобрила ВОЗ. До этого компании дали разрешение на экстренное использование в Индонезии и Филиппинах. Novavax также подала заявки на разрешения в Великобритании, Канаде, Австралии, Индии.

Напомним, 29 января Американская компания Novavax объявила о завершении финальной стадии исследований новой вакцины против коронавируса, эффективность которой составляет 89,3%, в том числе с учетом нового "британского" штамма.

"Кандидат на вакцину против COVID-19, препарат NVX-CoV2373, созданный на основе белков, достиг основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3% по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорилось в сообщении.

14 июня сообщалось, что результаты третьей фазы испытаний, проведенных в США и Мексике на почти 30 тысячах волонтеров, показали, что Novavax эффективна против коронавируса на 90,4%, включая разные штаммы.

28 сентября Индийский регулятор лекарственных средств позволил опробовать вакцину от коронавируса на детях в возрасте 7-11 лет и ожидает, что Novavax будет рекомендована для лиц до 18 лет уже в январе или феврале следующего года.