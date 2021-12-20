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Еврокомиссия разрешила использовать в ЕС вакцину Novavax против COVID-19

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Еврокомиссия разрешила использовать в ЕС вакцину Novavax против COVID-19
Еврокомиссия разрешила вакцину против COVID-19 американской компании Novavax для экстренного использования в странах ЕС. Разрешение касается прививок людям в возрасте от 18 лет. Таким образом препарат производства Novavax стал пятой вакциной против COVID-19, допущенной к использованию в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Решению Еврокомиссии предшествовала рекомендация Европейского агентства по лекарственным средствам (ЭМА). "После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека консенсусом пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества ЕС", - говорится в сообщении регулятора.

В сообщении также сказано, что эффективность вакцины Novavax составляет около 90 процентов против вариантов коронавируса альфа и бета. Данных по предотвращению инфицирования другими вариантами, включая омикроном, пока недостаточно, отмечает EMA.

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В Novavax уже заявили, что начнут поставлять вакцину в 27 стран-членов ЕС в январе.

Технология производства препарата Novavax отличается от других одобренных вакцин от коронавируса. В ее основе – частицы спайк-протеинов с поверхности коронавируса, воспроизведенные в лаборатории. Иммунная система вакцинированного таким препаратом выстраивает защитный ответ, вступив в контакт с протеином. Ожидается, что препарат сможет помочь обеспечить вакцинами прежде всего бедные страны, ведь для его хранения не нужны сверхнизкие температуры, в которых требуется, например, транспортировка распространенных на Западе мРНК-вакцин. Впрочем, пока неизвестно, сколько вакцины компания сможет поставить в разные страны и когда.

В преддверии использования Novavax одобрила ВОЗ. До этого компании дали разрешение на экстренное использование в Индонезии и Филиппинах. Novavax также подала заявки на разрешения в Великобритании, Канаде, Австралии, Индии.

Напомним, 29 января Американская компания Novavax объявила о завершении финальной стадии исследований новой вакцины против коронавируса, эффективность которой составляет 89,3%, в том числе с учетом нового "британского" штамма.

"Кандидат на вакцину против COVID-19, препарат NVX-CoV2373, созданный на основе белков, достиг основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3% по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорилось в сообщении.

14 июня сообщалось, что результаты третьей фазы испытаний, проведенных в США и Мексике на почти 30 тысячах волонтеров, показали, что Novavax эффективна против коронавируса на 90,4%, включая разные штаммы.

28 сентября Индийский регулятор лекарственных средств позволил опробовать вакцину от коронавируса на детях в возрасте 7-11 лет и ожидает, что Novavax будет рекомендована для лиц до 18 лет уже в январе или феврале следующего года.

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Топ комментарии

  • ПанСан
    Через год: да хоть чем попало, только получите паспорт "спасения".
  • Игорь Монахов
    "Угур Шахин, генеральный директор компании BioNTech сказал, что ранние данные об эффективности вакцины против штамма Омикрон выглядят обнадеживающими.. Однако он предупредил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19. " ха.. Как неожиданно!?
    Но это уже и не важно, главное, вы уже на крючке ! И мы эти сказки слышали и про первые дозы против дельты... И верить в них могут уже только совсем умственно отсталые люди....
  • 4uxpux
    Долго с откатом решали
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