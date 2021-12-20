США и Великобритания помогают Украине подготовиться к кибератаке со стороны РФ, - The New York Times

По данным американского издания The New York Times, Россия готовит новые кибератаки против энергетической системы и правительственных ресурсов Украины, а США и Великобритания помогают украинским властям противостоять потенциальной киберугрозе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В публикации говорится, что Вашингтон и Лондон тайно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских коллег к хакерским атакам со стороны России.

"Цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным – и, возможно, предоставить повод для вторжения", – говорится в статье.

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