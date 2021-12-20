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США и Великобритания помогают Украине подготовиться к кибератаке со стороны РФ, - The New York Times

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США и Великобритания помогают Украине подготовиться к кибератаке со стороны РФ, - The New York Times
По данным американского издания The New York Times, Россия готовит новые кибератаки против энергетической системы и правительственных ресурсов Украины, а США и Великобритания помогают украинским властям противостоять потенциальной киберугрозе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В публикации говорится, что Вашингтон и Лондон тайно отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских коллег к хакерским атакам со стороны России.

"Цель России состоит в том, чтобы выставить президента Украины Владимира Зеленского неумелым и беззащитным – и, возможно, предоставить повод для вторжения", – говорится в статье.

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Топ комментарии

  • Miko R 798886a8
    Плюс нє глядя.
    Є тільки одне але...
    Від союзників потрібна не тільки допомога в захисті України, а й гібридний наступ на Кремль. Не наступати їм на мозолі, а бити молотом, щоденно - і невловимо. Щоб ведмідь не встигав зрозуміти, чому він обісрався в черговий раз.
  • Глеб123
  • Miko R 798886a8
    Брешеш.
    Допомога Україні від друзів надходить щоденно, в багатьох формах, багатьма каналами. Просто дурневі не все потрібно знати.
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