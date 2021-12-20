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Опубликован текст подозрения Порошенко. ДОКУМЕНТ

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Опубликован текст подозрения Порошенко. ДОКУМЕНТ
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Документ Новиков обнародовал в блоге на Цензор.НЕТ.

Подозрение сформулировано на 33 страницах. Документ подписан исполняющим обязанности генпрокурора Алексеем Симоненко.

"Похоже, все выходные в Офисе генерального прокурора в руководстве происходило то ли вытягивание спички, то ли какой-то жребий - решалось кто будет тем человеком, что подпишет вот это - абсолютно незаконное подозрение. Он будет иметь самые серьезные последствия и для того, кто его подписал, и для того, кто пытается его реализовать", – предполагает Новиков.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене. Его обвиняют в покупке в 2014-2015 гг. угля на оккупированных территориях. На 23 декабря Порошенко был вызван на допрос в ДБР. Порошенко сейчас находится за границей.

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