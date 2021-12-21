США составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ, - Госдепартамент

Соединенные Штаты Америки в ответ на список требований России по "гарантиям безопасности" в Европе, готовят собственный список, в котором перечислят действия РФ, вызывающие обеспокоенность.

Об этом сообщил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.

"Россия положила на стол список действий США и НАТО, которые вызывают у нее обеспокоенность. Мы собираемся положить на стол свой список действий России, которые беспокоят нас, и которые, как мы считаем, вредят нашим общим интересам и общим ценностям. Общим с нашими европейскими союзниками и партнерами", – сказал Прайс.

По его словам, сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Салливан сообщил россиянину, что США готовы обсуждать ситуацию на дипломатическом уровне по множеству каналов, включая Совет НАТО-Россия, ОБСЕ. Эти обсуждения должны проходить совместно с европейскими союзниками и партнерами.

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"Разговоры США с Россией о безопасности в Европе без участия европейских союзников и партнеров проводиться не могут", – подчеркнул Прайс.

Он отметил, что эти обсуждения должны учитывать контекст продолжающейся агрессии России против Украины.

Как подчернул представитель Госдепа США, международный порядок таков, что ни одна страна, сколь бы большой, сильной, хорошо вооруженной, имеющей ядерное оружие она ни была – не имеет права изменять границы стран меньшего размера, а также запугивать их и оказывать давление, преследуя собственные интересы.

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