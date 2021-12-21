Если ГБР сделает из Бутусова подозреваемого - это будет нарушением закона, - Устинова

ГБР по своей подследственности не может открывать уголовное производство против главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова. Как и вообще против любого, кто не является подследственным этому правоохранительному органу.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова, комментируя уголовное производство, открытое ГБР из-за поста журналиста.

"Они могли открыть производство против военнослужащего, который дал Юрию Бутусову пострелять. Тогда там Бутусов должен быть как свидетель. Теперь надо смотреть, появится ли там Бутусов как свидетель, или они притянут его за уши как подозреваемого. Если ГБР сделает из Бутусова подозреваемого - это будет нарушением закона", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, за прошлый год было 4 дела по статье, по которой сейчас ГБР открыло производство, изучая сообщение Бутусова. Все они пошли в суд и завершились приговорами. В среднем в год по этой статье в Украине суды выносят 5-6 приговоров.

Они все касались действующих офицеров армии Российской Федерации или террористов "ДНР/ЛНР". Они не могли открыть уголовное производство против украинского журналиста. Если в этом деле Бутусов появится в статусе подозреваемого, повторюсь, это будет не только наезд на свободу слова, но и нарушение законодательства", - подчеркнула Устинова.

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Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

29 ноября советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: "Бутусова убьют – и это станет сигналом для массовых беспорядков".