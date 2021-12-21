"Слуга народа" Гурин - Арахамии: при возвращении смешанной системы фракция "СН" уменьшится вдвое

Если вернуть смешанную избирательную систему, то размер фракции "Слуга народа" в следующем парламенте будет вдвое меньше, чем по открытым спискам.

Об этом пишет в Фейсбуке депутат "СН" Дмитрий Гурин, передает Цензор.НЕТ. Он оппонирует главе фракции Давиду Арахамии, ранее заявившему, что возвращение к смешанной системе поддержат 300 депутатов.

"С существующей динамикой просадки рейтинга, СН получает первое место максимум на 20% округов, на 30% будет второе и на 50% третье. Все голоса за 2 место и ниже сгорят, и фракция СН в следующем парламенте будет минимум на треть, а скорее вдвое меньше той, что могла бы быть по открытым спискам", - утверждает Гурин.

Он выразил готовность объяснить это Арахамии "с калькулятором".

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"Система открытых списков не несет угрозы мажоритарщикам. Депутату не нужно накрывать весь округ, ему нужно собрать ~30 тыс. голосов на любых территориях округа или по любой (например, экологической) теме по всему округу. И контролировать нужно тоже только опорные территории, весь округ накрывать не нужно", - объясняет Гурин.

"Если кандидаты в депутаты от СН мочат друг друга во время предвыборной кампании - это наша с тобой проблема отбора кадров, а не проблема страны", - добавил он.