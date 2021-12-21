Новости • Агрессия России против Украины, Война

Госдеп рекомендует гражданам США не ездить в Украину из-за угрозы со стороны России

8 93781
Госдеп рекомендует гражданам США не ездить в Украину из-за угрозы со стороны России
Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за пандемии COVID-19 и усиления военных угроз со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Госдепартамент продолжает советовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть запланированные путешествия из-за усиления угроз со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", - сообщается на сайте Посольства США в Украине

"Граждане США должны быть проинформированы о сообщениях, что Россия планирует значительные военные действия против Украины", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольных российским оккупантам территориях восточной Украины, являются непредсказуемыми и могут ухудшиться без предупреждения.

Читайте: США составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ, - Госдепартамент

"Граждане США, которые выбирают путешествие в Украину, должны знать, что военные действия России в любой точке Украины могут серьезно повлиять на способность посольства США оказывать консульские услуги, включая помощь гражданам США в выезде из Украины", - отмечает Госдепартамент США.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • oleg1966
    Янки знают больше наших тупорылых ЗЕбилов при власт
  • SkVrostik
    Та ты шо не в команде зеленского? А в ком тогда? Тебе напомнить кто рулит сейчас в СБУ и ГУР МО? Тебе напомнить кто до недавних событий ходил в зам. министрах МВД? Дело как раз и есть в зеленском и его "команде".
  • Dow Jones 06c9f7c8
    Ну они знают больше потому что у них одна из лучших разведок в мире. Конечно нам до них далеко. Дело не в команде Зеленского просто глупо сравнивать возможности США и Украины.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости