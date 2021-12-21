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Со следующего года пенсионеры 70+ будут получать доплаты, - Шмыгаль

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Со следующего года пенсионеры 70+ будут получать доплаты, - Шмыгаль
Граждане старше 70 лет получат в 2022 году доплаты к пенсии, впоследствии планируется охватить всех пенсионеров от 60 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Пенсия растет. Сегодня средняя пенсия составляет 4 тысячи. В течение года мы около десяти раз поднимали пенсии разным категориям: военным - на 2 тысячи гривен, чернобыльцы в среднем на 2300 грн получили увеличение пенсии и т.д. Полностью реализуется инициатива Президента Зеленского по доплате 80+, 85+. Следующий год мы гарантируем, что будет 70+. И так к 60 годам все эти надбавки будут", - рассказал глава правительства.

Премьер также напомнил, что индексация пенсий производится для всех категорий пенсионеров ежегодно 1 марта.

Кроме того, добавил Шмыгаль, власти активно работают над внедрением накопительной пенсионной системы.

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко
  • Rostyslav Komarnytsky
    Це де і у якому регіоні середня пенсія 4000 гривень? І цікаво, який відсоток пенсіонерів її отримує? Так пенсія інвалідів 3-ї групи складає біля 2000 гривень, другої - на 300 гривень більше. А сновна маса пенсіонерів за віком отримує біля 2500 гривень. Шмигаль про це не знає? 😲
  • Anotol
    Ну тепер хто за 70 рвонуть у Відень пити тамтешню неймовірну каву. Уявляю, які там будуть черги. Незадоволені чергами віденці будуть бурчати 'панаєхалі тут'
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