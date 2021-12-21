Со следующего года пенсионеры 70+ будут получать доплаты, - Шмыгаль

Граждане старше 70 лет получат в 2022 году доплаты к пенсии, впоследствии планируется охватить всех пенсионеров от 60 лет.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Пенсия растет. Сегодня средняя пенсия составляет 4 тысячи. В течение года мы около десяти раз поднимали пенсии разным категориям: военным - на 2 тысячи гривен, чернобыльцы в среднем на 2300 грн получили увеличение пенсии и т.д. Полностью реализуется инициатива Президента Зеленского по доплате 80+, 85+. Следующий год мы гарантируем, что будет 70+. И так к 60 годам все эти надбавки будут", - рассказал глава правительства.

Премьер также напомнил, что индексация пенсий производится для всех категорий пенсионеров ежегодно 1 марта.

Кроме того, добавил Шмыгаль, власти активно работают над внедрением накопительной пенсионной системы.

Также читайте: Мы не успели рассмотреть законопроект о накопительной пенсионной системе. Это самый большой провал Рады в этом году, - Арахамия