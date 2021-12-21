Двое украинских воинов травмированы, еще один ранен на Донбассе. За сутки войска РФ 4 раза открывали огонь, с полуночи - 1, - штаб ООС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17.
В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил травмированы. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, второго - средней тяжести", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 21 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В направлении Широкиного противник вел огонь из стрелкового оружия.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана медицинская помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести", - сообщили в штабе.
"Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.