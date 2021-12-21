Шмыгаль о подозрении Порошенко: "Правоохранительные органы абсолютно законно выполняют свою работу"

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что сообщение о подозрении пятому президенту Украины (2014-2019), лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко абсолютно законно и в пределах действующего законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

"Это работа правоохранительных органов. Давайте подождем результатов. Я уверен, что правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу", - сказал Шмыгаль.

Премьер выразил уверенность, что это происходит в рамках действующего законодательства Украины.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий.

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Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.