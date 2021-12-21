Шмыгаль о подозрении Порошенко: "Правоохранительные органы абсолютно законно выполняют свою работу"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.
"Это работа правоохранительных органов. Давайте подождем результатов. Я уверен, что правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу", - сказал Шмыгаль.
Премьер выразил уверенность, что это происходит в рамках действующего законодательства Украины.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис Генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко.