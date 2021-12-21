В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6029 новых случаев заражения, 18 850 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 13 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививок!
За сутки 20 декабря в Украине:
зафиксированы 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180);
110 740 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 1061 человек;
летальных случаев - 346;
выздоровели – 18 850 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 3 616 716 человек;
выздоровели – 3 357 405 человек;
летальных случаев – 93 608;
проведено ПЦР-тестирований – 16 532 593.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. В общей сложности проведены 27 484 089 прививок", - рассказали в Минздраве.