По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 21 декабря в мире зарегистрировали 559 091 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5503 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 275 822 844 случая инфицирования, из них 559 091 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 377 584 человека, из них 5503 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 247,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 31-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 19-ю, по летальным случаям - 9-ю в мире и 5-ю в Европе.



