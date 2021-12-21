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По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 21 декабря в мире зарегистрировали 559 091 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5503 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 275 822 844 случая инфицирования, из них 559 091 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 377 584 человека, из них 5503 за минувшие сутки.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 247,5 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 31-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 19-ю, по летальным случаям - 9-ю в мире и 5-ю в Европе.

По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе 03
По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 9 место в мире и 5 в Европе 04

Топ комментарии

  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    А что ж такое с францией и германией?они же прокололи больше 70 % населения или тоже покупают сертификаты?
  • Максим Калиниченко 9b647650
    Меньше народу - больше кислороду. Вот бы еще приезжие все убрались бы из Киева к такой то матери!!!!!! Во жизнь была бы!!!!!
  • Tui Yii
    хороший вирус ,прям как расписание электричек перед праздниками прям падение показателей по всей стране,койки освобождаються,умирают меньше (сейчас цехоботы будут тыкать в цифру вакцинируемых,мол много прокололи) , а вот с 20х чисел января (когда депутаты и ляшко с отпусков теплых вернуться) новая вспышка (правда хз что будут говорить, но вероятнее всего опять на цифрах сравнениях разных периодов/волн и пр. чуше будут манипулировать).
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