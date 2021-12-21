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Псаки о требованиях России о нерасширении НАТО на восток: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и 30 стран-членов Альянса

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Псаки о требованиях России о нерасширении НАТО на восток: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и 30 стран-членов Альянса
Вопросы отношений Украины и НАТО должны решать сама Украина и 30 стран-членов Альянса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки, реагируя на требование России о нерасширении НАТО на восток.

Она отметила, что президент США Джо Байден и его администрация неоднократно выражали позицию: право суверенных стран самостоятельно выбирать себе партнеров и союзников – ключевой принцип европейской безопасности.

По словам Псаки, этот принцип остается политикой США – и сегодня Соединенные Штаты поддерживают стремление стран вступить в НАТО и соответствовать для этого конкретным требованиям.

"Отношения НАТО с Украиной – это вопрос, который должны решать только Украина и 30 союзников по НАТО", – подытожила спикер Белого дома.

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По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".

США заявили, что в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.

Топ комментарии

  • Rechnoj skitalec
    В Кремля тут легкої прогулянки не буде. Стругни, корсари , джавеліни зустрінуть орду. Натівці зпідтишка зіб"ють пару літаків типа руками українців. зроблять закрите небо. Та мало яких ще заготовок є в наших друзів янкі. Бліц-кріг затянеться, Путін стане невиїздним, на горизонті замаячить шибениця. А в рашки - репутація фашистської Германії.
  • Tychus Findlay
    У себе в пєрмі проводь рехверендум.
  • Петр Александрович 9026e757
    Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Хто поділяє такі підозри ?
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