ОБСЕ зафиксировала 24 танка и одну БМП-1 вооруженных формирований РФ, размещенные с нарушением Минских договоренностей, - СЦКК

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали размещение на временно оккупированной территории 25 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Отмечается, что в зоне действий так называемого 1 армейского корпуса ВФ РФ, в районе н.п. Терновое обнаружены 24 танка, размещенных за пределами выделенных мест хранения вооружения, а именно:

танки Т-72 – 16 единиц;

танки неопределенного типа – 8 единиц.

Кроме того, в районе Петровского обнаружена БМП-1 вооруженных формирований РФ, расположенная в зоне безопасности.

"Работа СММ ОБСЕ на временно оккупированных территориях сопровождалась препятствиями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, 19 декабря вооруженные формирования РФ дважды не разрешили патрулям СММ ОБСЕ проезд через блокпосты у южного края участка разведения в районе Золотого и в районе Молодежного, что отражено в оперативном отчете СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что также патрули СММ ОБСЕ были остановлены на блокпостах вооруженных формирований РФ в районах н.п. Новая Марьевка, Греччино и Крутая Балка.

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В районе н.п. Гольмовский во время полетов БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировано установление препятствий с использованием средств РЭБ вооруженных формирований РФ.

"Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о создании ими предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей. Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ. Вооруженные Силы Украины придерживаются Минских договоренностей и открывают огонь исключительно в тех случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу жизни и здоровью украинских воинов и мирных граждан", - резюмировала украинская сторона СЦКК.







