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В Украине следует иначе считать смертность от COVID-19, - директор Института демографии Либанова

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В Украине следует иначе считать смертность от COVID-19, - директор Института демографии Либанова
Избыточную смертность с начала эпидемии COVID-19 в Украине следует считать смертностью от коронавируса.

Такое убеждение выразила на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины академик НАНУ Элла Либанова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я категорический противник того, чтобы мы считали смертность от коронавируса исключительно через количество умерших с этим диагнозом. Я считаю, что мы имеем все основания списывать на коронавирус всю избыточную смертность 2020-го и 2021 годов. Дело в том, что диагнозы ставятся по-разному в разных странах, в разные периоды, в разных регионах. А вот если есть избыточная смертность и у нас нет никаких других причин считать, что эта избыточная смертность вызвана чем-нибудь еще, то мы можем это относить на смертность от коронавируса", - сказала Либанова.

По ее словам, если человек умер в эти годы от диабета, а не от коронавируса, то это потому, что он вовремя не получил квалифицированную медицинскую помощь.

"Это коронавирус или нет, если вся медицина была заточена только на лечение ковида? Или человек сам боялся идти в больницу, или его не брали – своевременную медицинскую помощь он не получил", - подчеркнула Либанова.

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При этом она отметила, что подобные случаи есть и в Израиле, и в США, и в других странах, это не проблема только Украины.

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Топ комментарии

  • Василий Казимко
    Невірю ні одній статистиці Привожу приклад. Сестру забрали в лікарню з ознаками ковіду Чотири дні була в реанімації під апаратами ,померла причиною смерті написали--двухстороннє запалення легень. На вимогу до лікаря,сказав,щотак вимагають. Близьк знайома мала аналогічний випадок. Померла в реанімації --написали серцева недостатність. При владі брехуни і підлі мерзотникі. Піаряться на дорогах ( розкраданні) коштів,а народ лікується за сої кошти.
  • Tui Yii
    За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги. Джерело: https://censor.net/ua/n3306340

    отак стаду можно рисовать все что хочешь, а оно послушно будет идти на уколы. Подмена понятий,манипуляция на статистике, отдельная выборка сравнений в те моменты когда выгодно - КОВИДОБЕСИЕ.
    Готовьтесь все,особенно проколотые , начало 22го будет жаркое, колоть будут так шо гай шуметь будет.
  • _Igorko_
    Навпаки, буде вища. Хочуть рахувати, як у приведеносу прикладі: номінально людина померла від діабету, але, оскільки не одержала достатньої мед. допомоги (через ковід - зайняті ліжка, страх відвідати лікарню і т.д.), то фактично причиною смерті можна вважати ковід.
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