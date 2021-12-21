В Украине следует иначе считать смертность от COVID-19, - директор Института демографии Либанова

Избыточную смертность с начала эпидемии COVID-19 в Украине следует считать смертностью от коронавируса.

Такое убеждение выразила на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины академик НАНУ Элла Либанова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я категорический противник того, чтобы мы считали смертность от коронавируса исключительно через количество умерших с этим диагнозом. Я считаю, что мы имеем все основания списывать на коронавирус всю избыточную смертность 2020-го и 2021 годов. Дело в том, что диагнозы ставятся по-разному в разных странах, в разные периоды, в разных регионах. А вот если есть избыточная смертность и у нас нет никаких других причин считать, что эта избыточная смертность вызвана чем-нибудь еще, то мы можем это относить на смертность от коронавируса", - сказала Либанова.

По ее словам, если человек умер в эти годы от диабета, а не от коронавируса, то это потому, что он вовремя не получил квалифицированную медицинскую помощь.

"Это коронавирус или нет, если вся медицина была заточена только на лечение ковида? Или человек сам боялся идти в больницу, или его не брали – своевременную медицинскую помощь он не получил", - подчеркнула Либанова.

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При этом она отметила, что подобные случаи есть и в Израиле, и в США, и в других странах, это не проблема только Украины.