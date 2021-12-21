Россия планирует вторжение в Украину в канун католического Рождества с участием 100 тыс. военных, сосредоточенных на границе, - отчет MI6
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает британское издание я Daily Star.
Согласно сообщению разведки Соединенного королевства, Россия планирует вторжение в канун Рождества военным контингентом в 100 тысяч военнослужащих, сосредоточенных на границе с Украиной.
Министерство обороны и министерство иностранных дел Британии отказались комментировать, какие действия Великобритания может предпринять в случае вторжения России, которое выглядит весьма вероятным.
Ранее издание CNN сообщало, что российские войска, стоящие сейчас у украинской границы, готовы к "скорому и немедленному" вторжению в Украину.
По мнению начальника главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова, Россия может попытаться атаковать Украину в конце января – начале февраля.
По мнению американской разведки, администрация Байдена должна быть не более месяца для того, чтобы остановить Россию.