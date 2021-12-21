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Решение о победителе конкурса на руководителя САП должно быть принято сегодня: любое промедление будет означать согласие Зеленского с ОАСК, - Шабунин

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Решение о победителе конкурса на руководителя САП должно быть принято сегодня: любое промедление будет означать согласие Зеленского с ОАСК, - Шабунин
Шестой апелляционный суд должен без промедления отменить это "решение" ОАСК по поводу конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом пишет в Фейсбук глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Имеет ли значение заявление ОП о желании президента как можно быстрее закончить конкурс на руководителя САП? После решения ОАСК - нет, не имеет. Со вчера значения имеют только ДЕЙСТВИЯ Зеленского. И сейчас это уже не о возрождении утраченного доверия – это об избежании катастрофы. Слишком далеко в сигналах зашли США и партнеры, чтобы "не заметить" нарушения Зеленским слова, официально данного Байдену", - рассказал он.

"Ниже я приведу перечень ДЕЙСТВИЙ, которые Зеленский должен совершить, чтобы избежать катастрофы в отношениях с "ключевым союзником безопасности" (как президент сам называет США):

  1. Решение о победителе конкурса должно быть принято сегодня (как раньше было запланировано комиссией). Любая отсрочка – читается, как подпись Зеленского во вчерашнем "решении" ОАСК.
  2. Венедиктова без всяких проволочек назначает победителя конкурса – прямо в тот же день. Иначе ОАСК запретит ей это делать новым решением (у них есть другие иски по этому конкурсу).
  3. На первой же сессионной неделе Рада голосует президентский законопроект о ликвидации ОАСК (рассмотрение которого ОП блокирует 9-й месяц)", – предложил Шабунин.

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"Шестой апелляционный суд должен без промедлений отменить это "решение" ОАСК. Идиотичность последнего опишем отдельно - такого беспредела даже они еще не выносили. Без решения апелляции - исполнение предыдущих пунктов не имеют никакого значения (и международники это понимают). О Татарове перестаю писать принципиально. Без выполнения ДЕЙСТВИЙ выше - он всего лишь проводник воли Зеленского/Ермака. Повторюсь, без ДЕЙСТВИЙ любые заявления Зеленского/Банковой по этому поводу вызывают и на Западе, и в Украине уже даже не злость - откровенное отвращение", - резюмировал он.

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Топ комментарии

  • Erlich Bachman
    Наївний пухнастий "абинепорох" Зе-Шабунін...
  • Анатолий К 65c6a92d
    "Будь яке зволікання..." - це дії шлабуніна, сирож лещів, пуштунів у 2019 році. Ви це зробили разом, привели до влади шайку малопросів, а нарід загнали в рабство. Правильно зробили молоді люди, скориставшись безвізом виїхали назавжди в країни, де їх шанують, покинувши гетто "какая разница".
  • Rhodesian
    Дурень продовжує обманювати себе... Шабунін, просинайся, - пора в школу.
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