Советники Байдена и Путина обсудили условия переговоров о "гарантиях безопасности"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", соответствующее заявление пресс-секретаря Совета национальной безопасности США размещено на сайте Белого дома.
Согласно сообщению Белого дома, Салливан заявил о готовности США участвовать в дипломатии через многочисленные каналы, включая двусторонние контакты, Совет НАТО-Россия и ОБСЕ.
"Он четко дал понять, что любой диалог должен основываться на взаимности и касаться наших беспокойств по поводу действий России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - говорится в заявлении Белого дома.
Салливан подчеркнул готовность США участвовать в дипломатических переговорах по нескольким каналам, включая двустороннее взаимодействие, Совет НАТО-Россия и ОБСЕ.
Как сообщает ТАСС, в понедельник в Кремле заявили, что Ушаков и Салливан "продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне". Он отметил, что переговоры носили "деловой и прагматический характер", а помощники президентов "договорились о продолжении контактов".
Напомним, прошлый разговор Салливана и Ушакова состоялся на прошлой неделе.