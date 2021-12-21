Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте ситуацию на украинской границе

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинисте в телефонном разговоре обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил на своей странице в твиттере.

"Провел телефонный разговор с Саули Ниинисте. Обсудили ситуацию безопасности на украинской границе. Поделился видением необходимых международных усилий для ее деэскалации", - написал он.

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