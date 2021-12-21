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Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте ситуацию на украинской границе

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Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте ситуацию на украинской границе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финляндии Саули Ниинисте в телефонном разговоре обсудили ситуацию с безопасностью на украинской границе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил на своей странице в твиттере.

"Провел телефонный разговор с Саули Ниинисте. Обсудили ситуацию безопасности на украинской границе. Поделился видением необходимых международных усилий для ее деэскалации", - написал он.

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Зеленский обсудил с президентом Финляндии Ниинисте ситуацию на украинской границе 01

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Схопився коли смажений півень в гузно дзьобнув.
  • Ksenia VB
    Незабаром із зеленським окрім пуйла і бацьки ніхто не спілкуватиметься.
    Через політичні репресії. Ще і санкцій на увалять. Стане він і вся його гопота не виїздною у розвинені країни.
  • Юрий Мороз bf061623
    На ступеньках в библиотеке сидит президент Финляндии. Просто для него не нашлось свободного места.

    И посмотрите на этот кусок гавна. Разогнал весь народ чтобы цветы положить. Челядь разогнали по будкам, дабы царю под ногами не мешали.

    О чем будут говорить два абсолютно разных эти человека.
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