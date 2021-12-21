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Уровень угрозы не изменяли. Госдеп добавил данные о наращивании войск РФ, - Псаки о рекомендациях американцам воздержаться от поездок в Украину

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Уровень угрозы не изменяли. Госдеп добавил данные о наращивании войск РФ, - Псаки о рекомендациях американцам воздержаться от поездок в Украину
Власти США не изменяли оценки уровня угрозы для американцев, желающих посетить Украину, а лишь добавили новые детали к описанию - о присутствии войск РФ вблизи украинской границы.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предупреждение об опасности путешествий в Украину сохраняется на так называемом четвертом уровне... Госдепартамент обновил текст и включил информацию о наращивании военной мощи России на границе с Украиной. Так что речь идет о публикации дополнительных данных. Но при этом речь по-прежнему идет о четвертом уровне", - заявила Псаки во время пресс-конференции в Белом доме. Она отметила, что до сих пор четвертый уровень угрозы действовал в случае с Украиной исключительно из-за COVID-19.

Четвертый уровень означает, что власти США советуют согражданам не путешествовать в ту или иную страну.

Ранее в понедельник в посольстве США в Киеве сообщили, что Госдеп США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за пандемии COVID-19 и возросших угроз со стороны России.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Вы главное смотрите когда Рашка подтянет свои главные атакующие войска женщин и детей которые пойдут в авангарде за спинами которых будут стоять доблецные храбрые росийские солдаты. Вот тогда нападение будет 100%.
  • Максим Максимович b5166c8f
    Бери патроны.
    С ними и шампанское добудешь.
  • Senator S 01a656ec
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