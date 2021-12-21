Уровень угрозы не изменяли. Госдеп добавил данные о наращивании войск РФ, - Псаки о рекомендациях американцам воздержаться от поездок в Украину

Власти США не изменяли оценки уровня угрозы для американцев, желающих посетить Украину, а лишь добавили новые детали к описанию - о присутствии войск РФ вблизи украинской границы.

Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предупреждение об опасности путешествий в Украину сохраняется на так называемом четвертом уровне... Госдепартамент обновил текст и включил информацию о наращивании военной мощи России на границе с Украиной. Так что речь идет о публикации дополнительных данных. Но при этом речь по-прежнему идет о четвертом уровне", - заявила Псаки во время пресс-конференции в Белом доме. Она отметила, что до сих пор четвертый уровень угрозы действовал в случае с Украиной исключительно из-за COVID-19.

Четвертый уровень означает, что власти США советуют согражданам не путешествовать в ту или иную страну.

Ранее в понедельник в посольстве США в Киеве сообщили, что Госдеп США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за пандемии COVID-19 и возросших угроз со стороны России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советники Байдена и Путина обсудили условия переговоров о "гарантиях безопасности"