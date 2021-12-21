Дело Гандзюк: В суде изучили протоколы допросов активистки, после нападения на нее
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию заседания.
В ходе заседания судья зачитала два протокола допроса от 17 августа и 25 октября 2018 года. В разговоре со следователями Екатерина Гандзюк сообщила, что у нее было много конфликтов как с полицией, так и в политических сферах. Активистка также указала, что ей постоянно поступали угрозы.
"Следователь: Что касается причин совершения этого преступления, кому это могло быть выгодно? Кто вероятно мог быть заказчиком? Сейчас буду тогда перечислять. Первый Рыщук?
Екатерина Гандзюк: Мог быть причастен.
Следователь: То есть, у вас конфликт был с ним?
Екатерина Гандзюк: Был и не один.
Следователь: Гордеев?
Екатерина Гандзюк: Мог быть причастен.
Следователь: Мангер?
Екатерина Гандзюк: Мог быть.
Следователь: Урсуленко?
Екатерина Гандзюк: Могла быть.
Следователь: Пастух?
Екатерина Гандзюк: Мог быть.
Считай: Стремоусов?
Екатерина Гандзюк: Мог быть".
На вопрос следователя, могла ли Екатерина Гандзюк кого-то выделить из этого списка, она ответила - Мангер и Рыщук.
Следователь: А почему, можете объяснить?
Екатерина Гандзюк: У них есть определенное окружение, которое могло это организовать.
Следователь: А кто, вы знаете кого-то?
Екатерина Гандзюк: Скажем так, эти люди будут с Алексеем Левиным, одним из советников Мангера.
Следователь: В чем заключался конфликт с Мангером и Рыщуком?
Екатерина Гандзюк: Это такой скорее мировоззренческий конфликт. Вряд ли есть какое-нибудь событие, которое могло бы его разделить. Просто политическая борьба, скажем.
Следователь: А насчет Гордеева, с чем это может быть?
Екатерина Гандзюк: Постоянно возникают какие-то конфликты, разные конфликты.
Следователь: А с Левиным?
Екатерина Гандзюк: Нет, мы не знакомы".
Комментируя допросы Екатерины Гандзюк в суде, один из адвокатов Владислава Мангера Дмитрий Ильченко отметил, что активистка сообщает о своих конфликтах с Мангером как мировоззренческие, не упоминает о конфликте вокруг херсонского леса.
"Она говорит, что это мог быть Мангер, потому что у него такое окружение. А именно его советником является Алексей Левин. Как мы знаем, из материалов производства Алексей Левин не был советником Мангера. Он был помощником депутата Ставицкого…" - заявил в суде адвокат.
В ответ на это представитель потерпевшего Виктора Гандзюка Евгения Закревская указала, что этот конфликт не мировоззренческий, а многолетний и протоколы допроса, и интервью это подтверждают и доказывают.
"Екатерина не концентрировалась на ком-то конкретно, у нее не было желания мести, как защита пытается произвести впечатление", - прокомментировала Закревская.