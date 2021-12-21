Евдокимов, которому НАБУ сообщило о подозрении, не является советником министра, - Минэнерго
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"Евдокимов не является советником министра. Минэнерго будет способствовать объективному расследованию деятельности экс-директора ГП "Оператор рынка"", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что Министерство энергетики в случае необходимости предоставит всю необходимую информацию Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, которые расследуют деятельность бывшего директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова.
"Надеемся, что это дело будет в ближайшее время передано в суд, где и будет установлена истина", - резюмировали в ведомстве.
Как сообщалось, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в понедельник, 20 декабря, сообщили о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн экс-директору ГП "Оператор рынка". В САП отметили, что Евдокимов на сегодняшний день является внештатным советником министра энергетики Украины.