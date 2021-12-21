У Байдена изучают, как поддержать украинских партизан в случае вторжения России, - The Washington Post

В администрации президента США Джо Байдена изучают, как они могут поддержать антироссийское сопротивление в случае нового вторжения России в Украину.

Об этом со ссылкой на проинформированного чиновника пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, в Белом доме рассматривают планы по предоставлению оружия и другой поддержки украинским военным для сопротивления возможному вторжению армии РФ.

Однако также рассматривается поддержка повстанческих групп на случай, если РФ свергнет украинское правительство или оккупирует значительную часть территории Украины, пишет журналист.

Игнатиус отмечает, что основу партизанской армии могут составить 500 000 украинских военных, которые с 2014 года получили боевой опыт на Донбассе. По его словам, США могут поставлять партизанам такое вооружение как переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Также американские специалисты по планированию обсуждают организацию тайников с оружием и другие логистические инструменты, которые могут поддержать мощную "секретную сеть" в случае вторжения России.

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По словам Игнатиуса, в рабочую группу входят агенты ЦРУ и других ведомств. Они изучают, как было организовано движение сопротивления в Афганистане против СССР, в Сирии – против поддерживаемых Россией сил, в Ираке и Афганистане – против США.

Кроме того, в группу входят юристы, отмечает колумнист. Их задача – изучить, как можно организовать поддержку потенциального повстанческого движения в Украине без нарушения законов США и международного права.

Игнатиус объясняет, что цель Байдена – в случае вторжения в Украину наложить издержки на Россию без прямого участия американских войск.