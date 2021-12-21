Саакашвили призвал сторонников продолжить протесты до победного конца: Для меня все ясно – или смерть, или свобода. Выход один – непрерывная борьба

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, которому во вторник исполняется 54 года, через социальные сети призвал своих сторонников активизировать борьбу против действующих властей и не прекращать ее до победного конца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Для меня все ясно - или смерть, или свобода. Выход только один - неустанная борьба и уличные протесты, борьба вокруг и внутри государственных органов, что обязательно принесет результат. Только такие действия заставят их (действующие власти Грузии, – ред.) начать диалог с нами и назначить настоящие выборы", - написал Саакашвили в соцсетях.

Сторонники Саакашвили во вторник вечером намерены провести митинг на проспекте Руставели с требованием освобождения из заключения своего лидера. В Тбилиси для участия в митинге уже направились оппозиционеры из регионов.

Поздно ночью около двух десятков наиболее преданных сторонников поздравили Саакашвили с днем рождения у военного госпиталя в Гори и под возгласы "Миша! Миша!" запустили в небо бумажные шары с зажженными свечками. Саакашвили их услышал и через решетку окна своей палаты также призвал их к борьбе.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание, после чего его перевели в реанимацию.

Позже бывшего президента Грузии перевезли в военный госпиталь в город Гори, поскольку его самочувствие ухудшилось. Там Саакашвили прекратил голодовку.