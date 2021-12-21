В Киеве будут звучать сирены, горожан предупредят заранее, - КГГА
9 59751
В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба КГГА.
Собственно, дата таких проверок определяется.
По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет сообщено заранее.