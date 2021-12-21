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В Киеве будут звучать сирены, горожан предупредят заранее, - КГГА

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В Киеве будут звучать сирены, горожан предупредят заранее, - КГГА
В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Собственно, дата таких проверок определяется.

По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет сообщено заранее.

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Топ комментарии

  • Pravda Pravda 55d435b3
    Не смішно 😡‼️
  • Игорь Горобец 0cada803
    А свій гудок сховає в Лондоні.
  • Pravda Pravda 55d435b3
    Про те щоб плакати я не писав.Але й сміятися перевірок готовності територіальної системи оповіщення теж не варто!😡‼️
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