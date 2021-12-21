Стремимся разблокировать мирный процесс, вернуть Крым, достичь членства в ЕС и получить очень четкую временную перспективу от НАТО, - Зеленский. ВИДЕО
Об этом заявил сегодня на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы стремимся как можно скорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, достичь членства в ЕС в ближайшие годы, получить очень четкую временную перспективу от НАТО. Очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году. Для достижения всего этого нам нужна еще и креативность. Надо искать все возможные пути для достижения этого", – отметил президент.
"Мы не должны ждать, пока кто-то решит что-нибудь за нас, а сами искать и предлагать новые форматы", - добавил он, призвав дипломатов предлагать новые идеи.
"Еще нужна амбициозность идей, мыслей. Следует избавиться от пессимистического мышления, избавиться от комплекса страны третьего мира", - обратился Зеленский к собравшимся на конференции послов.
"У нас огромный потенциал. Украина нужна Европе, а не наоборот... Не бедный родственник, который где-то у кого-то просит, а сильная страна. Это заметно", - продолжил президент.