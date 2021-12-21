Порошенко: Я вернусь в Украину в первой половине января. Это переход "красных линий". За это придется отвечать. ВИДЕО
Соответственное видео он опубликовал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, сегодня и завтра мы работаем в Варшаве. Есть многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками, которые посвящены формированию мощной коалиции для поддержки Украины и противодействия России, которая сконцентрировала у наших границ более чем 100-тысячный военный контингент", - рассказал Порошенко.
Он поблагодарил Польшу за поддержку.
"Мне передают поздравления из Офиса Президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, чтобы я остался в Европе. Я не дам им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского", - подчеркнул политик.
Порошенко объяснил такие действия со стороны Зеленского падением рейтинга президента и "невозможностью ничего предложить обществу".
"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и содействии и финансировании терроризма", - добавил он.
"Предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям – это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки закончились. За это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться и спасти Украину, и отразить российскую агрессию", - резюмировал Порошенко.