Порошенко: Я вернусь в Украину в первой половине января. Это переход "красных линий". За это придется отвечать. ВИДЕО

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко опубликовал видео, в котором рассказал, что сегодня и завтра находится в Варшаве для проведения международных встреч. Также он заверил, что вернется в Украину в первой половине января.

Соответственное видео он опубликовал в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, сегодня и завтра мы работаем в Варшаве. Есть многочисленные встречи с польскими и европейскими политиками, которые посвящены формированию мощной коалиции для поддержки Украины и противодействия России, которая сконцентрировала у наших границ более чем 100-тысячный военный контингент", - рассказал Порошенко.

Он поблагодарил Польшу за поддержку.

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"Мне передают поздравления из Офиса Президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, чтобы я остался в Европе. Я не дам им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского", - подчеркнул политик.

Порошенко объяснил такие действия со стороны Зеленского падением рейтинга президента и "невозможностью ничего предложить обществу".

"Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и содействии и финансировании терроризма", - добавил он.

"Предъявление подозрения главе государства в государственной измене, финансировании терроризма, содействии террористическим организациям – это переход "красных линий". Это уже не шутки. Шутки закончились. За это придется отвечать. Но потом, потому что сейчас кто-то должен быть умнее. Сейчас мы должны объединиться и спасти Украину, и отразить российскую агрессию", - резюмировал Порошенко.