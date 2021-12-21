Вакцинированные за рубежом украинцы смогут получить "ковидную тысячу", - Шмыгаль
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Граждане Украины, которые привились за границей, также должны получить преимущества украинского COVID-сертификата и смогут воспользоваться программой "єПідтримка".
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Люди, которые были вакцинированы за рубежом признанными в мире вакцинами, также должны иметь возможность воспользоваться программой президента "єПідтримка". Необходимо предоставить им возможность перенести сертификаты в "Дію"", - подчеркнул глава правительства.
В Министерстве здравоохранения отметили, что таким лицам было разрешено получить украинский сертификат у семейного врача.