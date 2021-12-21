В Бердянске неизвестный "заминировал" 11 школ: террорист требует 100 тыс. грн, учащиеся и педагоги эвакуированы

В Бердянске (Запорожская область) правоохранительные органы ищут взрывчатку одновременно в 11 школах города после анонимного сообщения в полицию о минировании. Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Согласно сообщению полиции, начиная с вечера 20 декабря в полицию Бердянска начали поступать сообщения от неизвестного о минировании местных учебных заведений.

По данным полиции, вначале аноним информировал о взрывчатке, заложенной в трех школах. Позже поступили аналогичные сообщения о минировании еще девяти местных учебных заведений.

При этом телефонный террорист потребовал 100 тыс.грн, чтобы избежать взрывов.

Следственно-оперативные группы, взрывотехнические и кинологические службы выехали по указанным адресам. По состоянию на 10.00 вторника обследовано четыре из одиннадцати школ. Взрызовоопасных предметов не найдено.

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Учащиеся и сотрудники учебных заведений эвакуированы.

Правоохранительные органы продолжают обследование остальных школ и прилегающих к ним территорий.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 259 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе опасности граждан).