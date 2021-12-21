Зеленский о конференции с послами: Это не съезд политбюро ЦК. Должен быть новый диалог, а не сухие отчеты
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Президент Украины Владимир Зеленский, открывая конференцию руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины, заявил о необходимости построить качественно новый диалог.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Зеленского на конференции "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".
По его словам, это должен быть новый диалог, а не сухие отчеты.
"Наш разговор будет такой семейный и предметный. Это искренний, открытый диалог. Не просто доклад. Не съезд политбюро ЦК", - заявил он.
Также он отметил, что лучшей оценкой работы украинских послов будет достигнутый результат в партнерстве Украины со странами, куда они делегированы.