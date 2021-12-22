В Николаеве уволили главного врача "инфекционки" Светлану Федорову, которая обращалась к власти из-за нехватки кислорода в медучреждении. ВИДЕО

21 декабря депутаты Николаевского областного совета уволили главного врача областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлану Федорову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают НикВести.

За – 42 проголосовавших, против – 6, воздержались – 4, не голосовали – 6. Всего – 58.

Отмечается, что все члены фракции "Наш край", присутствовавшие на заседании, поддержали увольнение Светланы Федоровой. За исключением Андрея Закусилова и Юрия Елиневского.



Фото: НикВести

Перед голосованием с трибуны ее критиковали коллеги, главврач БСМП Александр Демьянов и руководитель Центра экстренной медпомощи Андрей Самойлов.

Александр Демьянов упомянул ее конфликты с меценатами, а именно с владельцем Нибулона Алексеем Вадатурским.

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Андрей Самойлов заявлял, что в областной "инфекционке" закрывают ворота перед "скорыми", также он указал, что медучреждение стало "частным заведением".

На это депутат Олег Солтыс призвал "не устраивать цирк на всю Николаевскую область", критикующих он попросил идти в свои больницы работать, ведь их выступлений не было в повестке дня.

Сама Светлана Федорова назвала ситуацию "политическим заказом", вспомнив, как еще 2 года назад ей аплодировал сессионный зал областного совета.

Она пожелала депутатам не быть преданными, как она сегодня.

Также главврач рассказала о проверке ее учреждения комиссией из Министерства охраны здоровья, чьи выводы послужили официальной причиной для увольнения.

"Они 2 часа побегали по больнице, ни одной цифры, общие фразы только в выводах это комиссии. Зная, что будет такая расправа, пригласила международную организацию, которая в течение 3 суток провела полный аудит больницы. Как оказалось, наш стационар соответствует не только лицензионным требованиям, а и международным", – рассказала Федорова.

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В своем фейсбуке Федорова отметила, что когда еще сессия не закончилась, решение сессии об увольнении уже принесли на ее рабочее место: "Глава облсовета Анна Замазеева, очень волнуется, чтоб непременно мне трудовую книжку сегодня же отдали! Вот чистый интерес- было ли в истории облсовета, чтоб решения подписанные ещё до официального закрытия сессии были подписаны? Так спешили, что забыли написать с какого числа уволить. И много чего забыли… Спасибо тем, кто советует суд. К сожалению, суд не поможет, т.к. по контракту по своему хотению по главы велению облсовет имеет право поступить именно так. Списки голосов "за" мое увольнение, особенно ЕС, тех кого лечила и т.д. не могу подобрать слово…пусть будет "огорчилась". Они могли просто не голосовать или воздержаться, ведь и без них было всё решено…. Но показательное "за" выше морали. И выше моего понимания. И выше человеческого. С этим трудно жить. Не им. Мне.".

Также она добавила фотокопии документов об увольнении:









Фото: Федорова/фейсбук

В свою очередь известный инфекционист Ольга Голубовская на своей странице в фейсбук отметила, что Федорова была, есть и будет одним из лучших главных врачей Украины.

"Если кто-то мне может объяснить, за что уволили Светлану Федорову, буду очень благодарна. Я, по своей наивности, думала, что увольняют за профнепригодность, безответственность, злоупотребление служебным положением".

Но нет. Но Светлана Фёдорова была, есть и будет одним из лучших главных врачей Украины. Уже навсегда, народные избранники. Точно так же, как вы останетесь в памяти людей теми, кто расправляется по беспределу со всем лучшим, что ещё есть у нас в стране. Несмотря на ваши усилия. Хотя вам все равно, это понятно. Ибо так нагло наплевать на коллектив лучшей больницы, выгребшей в самое тяжёлое время на своих плечах все трудности сложившейся ситуации, говорит о многом. Прежде всего о том, что на людей в целом вам тоже наплевать - ненужный, мешающий беззаботной жизни мусор", - написала она.

Также Голубовская сообщила, что имела разговор с персоналом: "Все в шоке. За три года больницу не узнать, начиная с ремонтов и заканчивая обеспечением препаратами и техникой. Светлана жила своей работой. Чистый, честный, открытый человек, живущий своей работой, профессионал, платившая максимальную зарплату своим врачам, некоторым - даже больше, чем себе. Странная, правда? Да ещё сильная, со своим мнением, как многие специалисты. И ее мнение разделяют все главные врачи инфекционных стационаров в Украине. Но решать проблемы - не ваш конёк, это сложно. Затыкать рты, увольнять - это проще, заодно остальным неповадно будет".

"Что-то совсем уже нездоровое с вами всеми происходит. А за т.н. коллег, в этом участвующих, мне вообще стыдно. И за тех, кто из "комиссии минздрава" без единого инфекциониста, и местных. Хотя чему удивляться, во все времена были предатели, иуды, изменники и полицаи. И да воздастся вам по делам вашим, не сомневайтесь. Каждому.

Хочу поблагодарить тех, кто не голосовал. Так и хочется сказать - "И был один, который не стрелял", а вас было больше. Жить в ладу со своей совестью - полезно для здоровья, это я вам говорю как практический врач с огромным стажем.

А Светлане хочу пожелать сил и здоровья.

Это главное. За время этой показательной травли ее стала половина. Хочу попросить жителей г. Николаев поддержать своего лучшего главного врача и тех докторов больницы, которые были рядом с вами в это трудное время. Им очень сейчас больно. А они еще не один раз со Светланой Федоровной будут вас спасать, помогать, лечить и наблюдать многие годы. У нас специальность такая - народная…)

Будьте здоровы и давайте оставаться людьми, друзья. Несмотря ни на что", – резюмировала Голубовская.

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Отметим, что ранее Федорова сообщала, что местные власти не принимают меры по недостатку кислорода и лишь "отправляют хорошие отчеты в Киев".

Напомним, что на сессии глава фракции Юрий Кормышкин сообщил, что Федорову исключили из фракции, однако отметил, что она сама написала заявление о выходе.

Как известно, Федорова инициировала создание общегосударственной программы инфекционной и биологической безопасности. Ее поддержал нардеп от "Нашего края" Сергей Шахов.

Ранее Федорова подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий, отметив, что сделала это под давлением руководства Николаевщины.

До этого она заявляла, что врачи могут заниматься политикой лучше других, потому что любят людей.



