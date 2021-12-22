"У нас полиция - наркоманы и дебилы", - "слуга народа" Галушко оскорбляет патрульных, остановивших его автомобиль для досмотра. ВIДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду", инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра.
Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно общаясь, объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. Полицейские отметили, что на автомобиле не написано, что он принадлежит нардепу, и к тому же нардепы не имеют дипломатического иммунитета.
На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола" и обзывает полицейских "дебилами".
Как выясняется в процессе разговора (подтверждается декларацией нардепа, – ред.), вышеупомянутое авто Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.
Примечательно, что 42-летний Галущко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.
Внимание! Ненормативная лексика!