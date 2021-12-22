ВАКС назначил чиновнику Минобороны, подозреваемому в предложении 24 млн грн взятки, меру пресечения в размере 496 тыс. грн залога, - САП

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника управления Министерства обороны, подозреваемому в предложении предоставления неправомерной выгоды в сумме 24 млн грн за положительное заключение аудиторской проверки директору Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 496 тыс. грн. На подозреваемого также возложен ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Как уже сообщалось, по поручению министра обороны осуществляется аудит выполнения частным юридическим лицом обязательств по контракту по обустройству объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины". Положительное заключение аудита позволило бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту, общая стоимость которого составляет более 400 млн гривен, и претендовать на заключение последующих договоров по обустройству других частей системы.