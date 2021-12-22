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Послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность главы САП

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Послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность главы САП
Послы G7 разочарованы, что конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) не проголосовала за кандидата с наибольшим количеством баллов.

Об этом говорится в сообщении послов в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше баллов. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя", - сказано в сообщении.

Послы призвали отборочную комиссию как можно скорее собраться, чтобы завершить процесс.

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"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные институции, нуждается в укреплении для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией", - подчеркнули они.

Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням 🇺🇦 щодо призначення постійного керівника

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021

Автор: Христина Бедрик

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Топ комментарии

  • крик душі
    Єх, посли...посли. Якби Ви рахунки заморозили єрмакам/татаровим, і візи анулювали всі - от тоді може б до них дійшло, що слово тримати треба. А так, їм як з гуся вода
  • AlexBrentano
    ПОЗОР Зеленскому!
  • Святослав Сагайдачный
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