Послы G7 разочарованы срывом конкурса на должность главы САП
Об этом говорится в сообщении послов в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше баллов. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины по назначению постоянного руководителя", - сказано в сообщении.
Послы призвали отборочную комиссию как можно скорее собраться, чтобы завершить процесс.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные институции, нуждается в укреплении для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией", - подчеркнули они.
Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов’язанням 🇺🇦 щодо призначення постійного керівника— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 22, 2021