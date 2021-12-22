Корпоративные права инвестора "Республики" купила неизвестная компания

Корпоративные права компании ООО "Мегаполисжилстрой" – инвестора ТРЦ "Республика" были проданы на аукционе Прозорро еще в июле за 43 миллиона гривен.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос Цензор.НЕТ.

"На основании решения Хозяйственного суда города Киева от 18.05.2017 по делу № 910/3980/16, оставленного без изменений постановлениями Северного апелляционного хозяйственного суда от 17.02.2021 и Верховного Суда от 01.06.2021, Национальным банком Украины в электронной торговой системе Прозорро.Продажи были организованы торги по реализации залогового имущества, а именно: доли в уставном капитале ООО "Мегаполисжилстрой" по начальной цене, определенной в указанном решении суда 29 069 095,54 грн", - сказано в ответе НБУ.

"По результатам проведенных 02.07.2021 электронных торгов имущество реализовано за 43 894 333 грн. Вырученные от реализации средства направлены на частичное погашение задолженности по предоставленному ПАО "КБ "НАДРА" кредиту рефинансирования", - отметили в Нацбанке.

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ООО "Мегаполисжилстрой" - инвестор ТРЦ "Республика" (расположен по адресу г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 1, 1а, 1в). Этот проект связывали с Дмитрием Фирташем.

01.06.2021 года Верховный Суд разрешил Национальному банку Украины обратить взыскание с кипрской компании Pora Trading Limited (предыдущее название - Berlinotto Limited) и в счет частичного погашения долга продать ее долю в ООО "Мегаполисжилстрой" (речь идет о 85,19% уставного капитала, что составляют 29,1 млн грн) путем продажи Нацбанком этих корпоративных прав как предмета залога.

Как свидетельствует документация, аукцион выиграла компания "ФК СОНАТА ФИНАНС". Конечный бенефициар компании Кристина Кобзева. Также она является владелицей ВВТ групп, занимающейся закупкой зерновых.