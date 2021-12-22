Тарифы на воду поднимутся в Киеве

Расходы для семьи из трех человек в среднем увеличатся на 32,5 грн.

Соответствующее решение приняла на заседании в среду Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу АО "Киевводоканал".

"Установление НКРЭКУ тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод обусловит рост тарифов на 5,00 грн (с НДС), или составит в целом 30,38 грн за 1 м³ (в т.ч. НДС 5,06 грн), из них: централизованное водоснабжение 16,164 грн/м³ с НДС; централизованный водоотвод 14,22 грн/м³ с НДС", - говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" утверждают, что расходы на среднестатистическую семью из трех человек, в течение месяца потребляющих в среднем 6,5 куб.м холодной воды, возрастут на 32,50 грн.

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Сейчас тариф для населения на централизованное холодное водоснабжение в Киеве составляет 13,344 грн/м3, водоотвод – 12,036 грн/м3.

"Пересмотр тарифов комиссией обусловлен увеличением расходов на электроэнергию, увеличением расходов на теплоэнергию, увеличением расходов на природный газ, обеспечивающих технологический процесс и поддержание рабочего состояния основных средств для выполнения бесперебойной работы водопроводной и канализационной систем", - добавили в "Киевводоканале".