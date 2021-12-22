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Украина вводит ревакцинальную дозу против COVID-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа, - Минздрав

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Украина вводит ревакцинальную дозу против COVID-19 для медиков и сотрудников домов интернатного типа, - Минздрав
В Украине вводится ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Получить ревакцинальную дозу медики и сотрудники домов интернатного типа могут через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

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Автор: Христина Бедрик

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко #371210
    самый главный вопрос - сколько, какое количество вакцин сможет выдержать иммунитет обычного человека...
  • Oleksiy Burkovskyy #461046
    Успокойтесь, Ярослав. Это просто побочка. Сядьте на табуретку и глубоко вдохните. Вы укололись и вирус прошёл мимо вас. Вы успели спастись. А других постигнет страшная кара. Всё хорошо... Всё хорошо...
  • PREDATOR PREDATOR
    Не тут,а закордоном.Ці всі слова маніпулятивно використовують.Адаптивний карантин, локдаун,повний курс імунізації,це також маніпулятивні слова. Тому це смердить великою брехнею.Раніше такого не було.
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