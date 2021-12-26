Пожар на пилораме под Киевом тушили более шести часов, - ГСЧС. ФОТО.ВИДЕО(обновлено)

Ликвидировать пожар в зданиях пилорамы и склада готовой продукции в селе Мартусовка Киевской области удалось за шесть часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пожар локализован в 16:10, в 19:52 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

На месте вызова привлекалось 40 спасателей и 10 единиц техники.

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Напомним, 26 декабря в 13:26 поступила информация о пожаре в расположенных рядом строениях пилорамы и складе на улице Чубинского в селе Мартусовка Горской сельской громады.

На месте было установлено, что пожар возник ориентировочно в месте сборки готовой продукции (древесины). Общая площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров.