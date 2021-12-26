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Путин может обсуждать с Зеленским "двусторонние отношения", но не Донбасс, - Песков

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Путин может обсуждать с Зеленским "двусторонние отношения", но не Донбасс, - Песков
Президент России Владимир Путин готов обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским "двусторонние отношения", а не урегулирование на Донбассе.

Об этом сообщил в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1" представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он сказал, что Зеленский хочет встретиться с Путиным как со "стороной конфликта".

"Вопрос урегулирования – это вопрос не к Путину. Путин говорит, что если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", - заявил Песков.

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Топ комментарии

  • Envoy
    Может зеля и хочет , но не мы .
  • Alexey Chernyavsky
    Хай встречаются в Голубой устрице для своих отношений.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    вся Украина молится что бы наш Осел не встретился с путиным и не предал нас..
    - дожили
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