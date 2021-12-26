Путин может обсуждать с Зеленским "двусторонние отношения", но не Донбасс, - Песков
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Президент России Владимир Путин готов обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским "двусторонние отношения", а не урегулирование на Донбассе.
Об этом сообщил в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1" представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он сказал, что Зеленский хочет встретиться с Путиным как со "стороной конфликта".
"Вопрос урегулирования – это вопрос не к Путину. Путин говорит, что если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", - заявил Песков.