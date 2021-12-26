Новая правящая коалиция Германии ограничит экспорт оружия, - глава МИД Бербок

За последние 9 дней у власти бывшее правительство ФРГ одобрило экспорт оружия почти на 5 млрд евро. Новая глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что нынешняя правящая коалиция ужесточит критерии экспорта оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В ФРГ этим вопросом занимается Министерство экономики во главе с вице-канцлером Робертом Габеком, однако многие годы дискутируют о том, что его целесообразно было бы передать на рассмотрение Министерству иностранных дел. По словам Бербок, эта тема касается не только экономики, но и вопроса внешней политики, прав человека и международных отношений.

"Мы как коалиция дали четко понять, что внимательно изучим политику в области экспорта вооружений, существовавшую в последние годы. Поэтому мы работаем над законом о контроле над экспортом вооружений, который прояснит, на основании каких критериев должны выдаваться разрешения", - рассказала она.

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Да, социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы планируют ограничить экспорт в страны за пределами ЕС и НАТО. Как пишет издание, сейчас для выдачи разрешений на экспорт оружия из Германии есть только политические рекомендации.

Накануне стало известно, что правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель за последние девять дней своей работы одобрило поставки вооружения за границу на сумму почти 5 миллиардов евро. Более 4 миллиардов евро приходилось на Египет - страну, критикуемую за нарушение прав человека и вмешательство в конфликты в Ливии и Йемене.

Как сообщалось, по данным немецкого издания Bild, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель блокировала поставки Украине крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 и комплексов противодействия БПЛА EDM4S-UA каналами НАТО.

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