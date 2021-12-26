Оккупанты заставляют граждан Украины сдавать ПЦР-тест для въезда в Крым

Российские власти продолжают пропускать "иностранных граждан" в Крым только при наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом сообщила "Вести-Крым" начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охране территории Роспотребнадзора Юлия Мащенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Чтобы попасть на территорию Крыма, иностранные граждане должны пройти санитарный контроль. В пункте пропуска необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Анализ должен быть отобран не раньше, чем за два календарных дня до прибытия на территорию РФ. Результат тестирования должен быть оформлен на русском или на английском языке", - рассказала Мащенко.

Сообщается, что гражданам России при въезде необходимо заполнить анкету на бумажном носителе. В случае отсутствия сертификата о вакцинации в течение трех дней после прибытия в Крым необходимо пройти ПЦР-тестирование и в течение 4 дней внести данные об исследовании на российский портал "Госуслуги". Нарушителям правил въезда на территорию полуострова грозит штраф в размере от 15000 до 40000 рублей.

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