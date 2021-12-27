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США готовы ввести до сих пор не виданные санкции против России, - вице-президент Харрис

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США готовы ввести до сих пор не виданные санкции против России, - вице-президент Харрис
Соединенные Штаты Америки поддерживают территориальную целостность Украины и сотрудничают с международными партнерами по возможным ограничениям для России в случае агрессии против Украины.

Об этом рассказала вице-президент США Камала Харрис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.

Она подчеркнула, что происходит прямое общение с Россией - в частности между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным - по поводу потенциальных угроз Украине. США "четко давали понять, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели".

В то же время Гаррис отказалась уточнить, будут ли санкции лично против Путина, а также отказалась конкретизировать ограничения.

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Топ комментарии

  • fg cbn
    То, что сейчас происходит в России - это когда хамоватым Шариковым достаётся большое бабло. Они начинают вести себя по-хулигански. Очевидно, что Россия - это мафиозное государство, поэтому так сложно цивилизованным странам приструнить этих бандитов, так же как сложно играть в карты с шулером. Что касается внутренностей этой смердящей клоаки под названием "Россия", то простой народ там власти постоянно дурковали, паразитируя на теме "внешней угрозы". Что веками позволяло кремлёвской власти обращаться со своим населением как со скотом.
    И уже очевидно, даже если западные страны вели бы себя совсем как ангелочки, то всё равно кремлёвская пропаганда придумывала бы их мнимые грехи, потому что это нужно ей и её кремлёвским хозяевам тупо в их корыстных целях
  • Sophia-Maria Duglass
    Да введите уже ему эти санкции - он же так просит 😀😀
  • Дід Василь
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