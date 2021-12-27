США готовы ввести до сих пор не виданные санкции против России, - вице-президент Харрис
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Соединенные Штаты Америки поддерживают территориальную целостность Украины и сотрудничают с международными партнерами по возможным ограничениям для России в случае агрессии против Украины.
Об этом рассказала вице-президент США Камала Харрис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CBS News.
Она подчеркнула, что происходит прямое общение с Россией - в частности между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным - по поводу потенциальных угроз Украине. США "четко давали понять, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели".
В то же время Гаррис отказалась уточнить, будут ли санкции лично против Путина, а также отказалась конкретизировать ограничения.