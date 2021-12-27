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Штамм "Омикрон" настолько заразен, что это нейтрализует положительный эффект от более легкого течения болезни, - главный инфекционист США Фаучи

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Штамм "Омикрон" настолько заразен, что это нейтрализует положительный эффект от более легкого течения болезни, - главный инфекционист США Фаучи
Хотя больные легче переносят штамм коронавируса "Омикрон", скорость его распространения чревата переполненными больницами.

Об этом в эфире ABC рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Цензор.НЕТ.

Он убежден, что "Омикрон" спровоцирует дальнейший рост количества случаев коронавируса и госпитализаций.

"Если у вас будет много, много, много случаев с более легким течением болезни, это может нейтрализовать положительный эффект снижения тяжести заболевания. И мы особенно беспокоимся о непривитых. Они наиболее уязвимы, когда у вас есть вирус, чрезвычайно заразный для людей", – заявил он.

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Топ комментарии

  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Бесят уже эти безумные медики. Когда обо мне начинают очень сильно волноваться, - я начинаю нервничать. Нам не нужно помогать. Мы просим оставить нас в покое. Неужели это так сложно - оставить людей в покое.
  • PREDATOR PREDATOR
    Якщо легко хворіють, то навіщо лікарня?
  • MyronMaG mm
    Вакциновані і невакциновані заражаються вірусом і розносять його однаково. Але вакцинованим дозволено їздити в переповнених автобусах, безалаберно тусуватись і називати 40% невакцинованих бидлом.
    Щось ця фуйня, малята, починає нагадувати апартеїд
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