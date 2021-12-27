Штамм "Омикрон" настолько заразен, что это нейтрализует положительный эффект от более легкого течения болезни, - главный инфекционист США Фаучи

Хотя больные легче переносят штамм коронавируса "Омикрон", скорость его распространения чревата переполненными больницами.

Об этом в эфире ABC рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Цензор.НЕТ.

Он убежден, что "Омикрон" спровоцирует дальнейший рост количества случаев коронавируса и госпитализаций.

"Если у вас будет много, много, много случаев с более легким течением болезни, это может нейтрализовать положительный эффект снижения тяжести заболевания. И мы особенно беспокоимся о непривитых. Они наиболее уязвимы, когда у вас есть вирус, чрезвычайно заразный для людей", – заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Омикрон" продолжает распространяться в Европе